القوات الروسية تحرر بلدة فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت بلدة فوديانوي على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونفذت 39 ضربة بأسلحة عالية الدقة ضد مرافق صناعة الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في التقرير الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الروسية: “إن القوات الروسية العاملة على اتجاه أفدييفكا حررت بلدة فوديانوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وواصلت التقدم في عمق دفاع القوات الأوكرانية، فضلاً عن السيطرة على خطوط قتالية أكثر فائدة”.

وأضافت الوزارة: “رداً على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بصناعة النفط والغاز ومنشآت الطاقة في روسيا نفذت القوات المسلحة الروسية 39 ضربة بأسلحة برية وجوية طويلة المدى وعالية الدقة ضد مرافق صناعة الطاقة في أوكرانيا، وكذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ونقاط النشر المؤقتة للمرتزقة الأجانب وتم تحقيق أهداف الضربات”.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية وعلى اتجاه كوبيانسك صدت 10 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية التي بلغت خسائرها 270 عسكرياً ومركبتين قتاليتين مدرعتين و22 مركبة و13 قطعة مدفعية ميدانية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية حسنت الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة على اتجاه دونيتسك نتيجة للعمليات الناجحة حيث صدت 15 هجوماً مضاداً لقوات نظام كييف الذي خسر أكثر من 2110 عسكريين وست دبابات و11 عربة قتالية مدرعة و89 عربة و40 قطعة مدفعية ميدانية.

وقالت الوزارة: إن القوات الروسية أسقطت خلال أسبوع 6 طائرات أوكرانية بينها 3 من طراز سو 25 واثنتان من طراز سو 27 وواحدة من طراز ميغ 29 كما أسقطت 91 صاروخاً من أنظمة هيمارس وفامبير بالإضافة إلى 1119 طائرة أوكرانية مسيرة.

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