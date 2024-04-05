شهد عزام موهبة تصدح حنجرتها بأغاني الطرب الأصيل في السويداء

السويداء-سانا

تصدح حنجرة اليافعة شهد رأفت عزام من قرية تعارة بريف السويداء الغربي بأغان طربية أصيلة لتجد لها متابعة بين متذوقي الفن وتعكس عبرها موهبتها وإحساسها الفني المرهف.

شهد 15 عاماً روت خلال حديثها لـ “سانا” الشبابية كيف بدأت بالغناء منذ طفولتها وشاركت في إحدى الحفلات المدرسية بعمر التسع سنوات، ثم انضمت لكورال جرعة أمل في قريتها بإشراف المدرس رضوان عزام وانطلقت منه لتظهر بالعديد من المناسبات، منها مهرجان مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة وفي المركز الثقافي بمدينة السويداء مع مؤسسة الإبداع.

وبينت شهد التي لا يفارقها شغف الغناء كيف انضمت قبل أشهر لمركز جمعية أصدقاء الموسيقا بهدف تطوير موهبتها بإشراف المدرسة سوسن العقباني، لافتة إلى مدى تأثرها بكبار الفنانين أمثال أسمهان وأم كلثوم.

طموحات تحملها شهد خلال الفترة القادمة للدخول إلى المعهد العالي للموسيقا وتدريس الغناء تماشيا مع اهتمامها بتحصيلها الدراسي وسعيها لدراسة هندسة العمارة.

وحسب أمين رابطة الشهيد كمال نصر الغربية لاتحاد شبيبة الثورة كريم حمزة فإنه تم ضم شهد نظراً لموهبتها للنادي الثقافي التابع للرابطة وهي متميزة وتملك خامة صوتية ملفتة تؤهلها لتكون فنانة متميزة.

ووفقاً للمدرسة سوسن العقباني فإن شهد طالبة مميزة بدأت دروسها معها منذ عدة أشهر ولفتها امتلاكها خامة صوتية جميلة وقدرة عالية على أداء الأغاني الصعبة موسيقياً، إضافة إلى اهتمامها العميق بفهم الموسيقا وجهدها الدؤوب بالتعلم ودراسة الموسيقا، مبينة كيف بدأت خلال المرحلة الحالية بأداء أغان كلاسيكية عالية المستوى، وبعد فترة وجيزة ستصبح جاهزة للتقديم على مسارح مهمة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency