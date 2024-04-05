فاتن أبو زريق تدخل سوق العمل بمشروع صغير لصناعة مؤونة المنزل

درعا-سانا

رغم الصعوبات والعقبات التي وقفت في وجه مشروعها الصغير إلا أنها لم تثن السيدة فاتن أبو زريق عن عملها في مجال صناعة وتحضير مؤونة المنزل من الزيتون والمكدوس والجميد والألبان والأجبان والكشك والسمن وغيرها.

وقالت السيدة أبو زريق في لقاء مع مراسل سانا: “إن العمل لم يعد حكراً على الرجل وتستطيع المرأة بما لديها من إرادة وتصميم دخول سوق العمل في كل المجالات”، مبينة أنها بعد وفاة زوجها دخلت سوق العمل واستطاعت على مدى سنوات كسب ثقة ومحبة الناس وتأمين ما يلزم أسرتها من دخل مادي يحقق الاكتفاء الذاتي لها.

وتعمل السيدة أبو زريق على توسيع عملها باستمرار وإعداد منتجات تحتاجها المرأة في منزلها، وكلها من مواد طبيعية وبأسعار مقبولة مقارنة مع التكاليف، لافتة إلى أن العقبات التي واجهتها كانت دافعاً للاستمرارية والنجاح ناهيك عن مساعدة الأهل ودعم “مساحة رؤيا للسيدات التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية”، إضافة إلى حب العمل وثقة ومحبة الزبائن.

منسقة مساحة رؤيا للسيدات التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية نسيم مسالمة أكدت ضرورة دعم المرأة ومساندتها والعمل على تمكينها لتستطيع الدخول إلى سوق العمل وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتسويق الفائض، مبينة أن الجمعية لديها برامج وتدريبات مهنية على المشاريع الصغيرة أسهمت في إدخال عدد كبير من النساء إلى سوق العمل.

وأشارت مسالمة إلى أن السيدة فاتن أبو زريق أنموذج متميز استطاعت بالإرادة والتصميم دخول سوق العمل ونيل محبة وثقة الناس، من خلال مشروعها الصغير في مجال تحضير وصناعة مؤونة المنزل.

قاسم المقداد

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