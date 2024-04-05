33091 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33091 شهيداً و75750 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 54 شهيداً و82 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال منازل في رفح جنوب القطاع ومخيم المغازي وسطه ودير حانون شماله.

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