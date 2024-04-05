SCS-NET
الشريط الإخباري

عمدة لندن يطالب بتعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الصهيوني

2024-04-05

لندن-سانا

طالب عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية بوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني ومحاسبته، وذلك على استهداف موظفي منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة.

ونقل موقع آر تي الروسي عن خان قوله “يجب على الحكومة البريطانية أن توقف جميع مبيعات الأسلحة “لإسرائيل”، أعتقد أننا يجب أن نحاسب الحكومة الإسرائيلية”.

وشدد خان على أنه يشعر بالفزع من الطريقة التي استهدف بها الكيان الصهيوني قافلة المساعدات.

وأعلنت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية الثلاثاء الماضي مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة وتعليق عملياتها في المنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إيران وعمان يدعوان إلى تدخل فوري للمجتمع الدولي للحد من جرائم الكيان الصهيوني في غزة

طهران-سانا دعا وزيرا خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved