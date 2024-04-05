عمدة لندن يطالب بتعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الصهيوني

لندن-سانا

طالب عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية بوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني ومحاسبته، وذلك على استهداف موظفي منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة.

ونقل موقع آر تي الروسي عن خان قوله “يجب على الحكومة البريطانية أن توقف جميع مبيعات الأسلحة “لإسرائيل”، أعتقد أننا يجب أن نحاسب الحكومة الإسرائيلية”.

وشدد خان على أنه يشعر بالفزع من الطريقة التي استهدف بها الكيان الصهيوني قافلة المساعدات.

وأعلنت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية الثلاثاء الماضي مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة وتعليق عملياتها في المنطقة.

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