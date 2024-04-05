ليفربول يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق ليفربول على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

سجل أهداف فريق ليفربول كلاً من اللاعبين نونيز وأليكسيس ماك أليستر وكودي غاكبو في الدقائق 17 و76 و90، في حين سجل هدف شيفيلد يونايتد الوحيد لاعب ليفربول كونور برادلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بفارق نقطتين أمام آرسنال صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 15 نقطة في المركز الأخير.

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