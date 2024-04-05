86 بالمئة نسبة التخزين الإجمالية في سدود اللاذقية

اللاذقية-سانا

بلغت نسبة التخزين الإجمالية في جميع السدود المنفذة والمستثمرة في محافظة اللاذقية نحو 86 بالمئة، بحجم تخزين إجمالي وصل حتى 366.450 مليون متر مكعب، لإرواء مساحة 42850 هكتاراً.

وأشار مدير الموارد المائية المهندس محمود قدار في تصريح لمراسلة سانا أن حجم التخزين الإجمالي في سد 16 تشرين بلغ نحو 210 ملايين متر مكعب، لافتاً إلى امتلاء السد مع بدء تصريف المياه الزائدة عبر المفيض العمقي، بينما بلغ حجم التخزين الإجمالي في سد بللوران 13.9 مليون متر مكعب، والذي تصل عتبة التخزين العظمى فيه إلى 15.5 مليون متر مكعب، فيما بلغ حجم التخزين في سد الثورة 51 مليون متر مكعب من حجم التخزين الأعظمي الذي يبلغ حوالي 97 مليون متر مكعب.

وبين قدار أن نسبة التخزين الإجمالية في كل السدود بالمحافظة نتيجة الهطل المطري الوافر هذا العام تبشر بموسم ري جيد للأراضي الزراعية.

على صعيد آخر، تستعد مديرية الموارد المائية لموسم الري القادم عبر القيام بأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية لمحطات الضخ البالغ عددها 54 محطة في المحافظة، وتعزيل أقنية الري واستبدال بعض الخطوط وتجهيزها بشكل كامل.

ديمة حشمة

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