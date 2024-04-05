مسير العودة البحري.. فعالية بمناسبة يوم القدس العالمي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بمناسبة يوم القدس العالمي، نظّمت فصائل المقاومة الفلسطينية في اللاذقية وبمشاركة فعاليات شعبية مسير العودة البحري نصرة ودعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة والقدس والضفة الغربية ولطوفان الأقصى وتخليداً للشهداء الأبرار.

وتضمنت الفعالية التي انطلقت من ميناء الصيد والنزهة باللاذقية وقفة تضامنية مع غزة والشعب الفلسطيني، حيث أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة محمد الخطيب في كلمة فصائل المقاومة الوطنية الفلسطينية في اللاذقية أن حق عودة الفلسطينيين راسخ ثابت لا تنازل عنه وأن النصر قادم لا محالة، مشيراً إلى أن طوفان الأقصى كشف للعالم أجمع حقيقة الكيان الصهيوني بأنها أوهن من بيت العنكبوت وأسقط أسطورة الجيش الذي لا يُقهر.

وتلا الوقفة التضامنية مسيراً بحرياً بالمراكب في وجهة رمزية نحو فلسطين المحتلة، رافعة الأعلام والرايات الوطنية السورية والفلسطينية.

كما وجه رباح طبيل ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحية إجلال وإكبار لمحور المقاومة، مبيناً أن الفعالية تكتسب أهمية خاصة لكونها جاءت بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى التي انطلقت قبل نحو نصف عام مع التأكيد على وقوف شرفاء العالم إلى جانب شعبها ومقاومتها لحين تحقيق النصر.

وأوضح حسين الزبن أمين سر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في اللاذقية إلى أن المسير البحري يحاكي أمل كل فلسطيني بالعودة وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم، وأن هزيمة الكيان الإسرائيلي باتت وشيكة.

بدوره شدد مصطفى أبو راشد ممثل حركة الجهاد الإسلامي على أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للأمة العربية، وخاصة في هذه المرحلة المفصلية، حيث تتوجه أنظار العالم إلى ما يحدث في غزة.

وأكد علاء بلخة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوقوف إلى جانب أهلنا الصامدين في غزة وحق تقرير المصير وحق المقاومة بالكفاح المسلح لتحرير أرضه المغتصبة.

وفي لقاء مع مراسل سانا أوضح الملحق الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية علي رضا فدوي أن يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني قبل أكثر من 45 عاماً هو يوم إعلان أحرار العالم وشرفائهم على اختلافِ جنسياتهم ورفضهم القاطع للجرائم الوحشية والممارسات اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني البغيض بِحق أهلنا ومقدساتنا في فلسطين وغزة، مؤكداً مساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها المستمر لفلسطين وشعبها الصامد حتى تحرير الأرض مِنْ دنس الصهاينة المحتلين واستعادة الحقوق.

علاء إبراهيم

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