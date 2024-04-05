شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 181.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم إسعاف جرحى في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مسعف وإصابة ثلاثة آخرين، كما استشهد ثلاثة وجُرح آخرون في قصف مماثل على البلدة، فيما تم انتشال جثامين شهداء جراء قصف مناطق متفرقة أخرى.

وفي مدينة غزة، أُصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي طال منازلهم في حي الزيتون وأطراف حي تل الهوا.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان اثنان وجُرح آخرون جراء قصف طيران الاحتلال تجمعاً للفلسطينيين في منطقة المطاحن جنوب دير البلح، كما استشهد وأُصيب آخرون في غارة ثانية على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي خان يونس جنوب القطاع، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف في محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل غرب المدينة ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، كما أطلق طيرانه النار على المنازل في منطقة القرارة شمال شرق المدينة، ونسفت قواته مربعاً سكنياً غرب المدينة.

أما في رفح جنوباً أيضاً فقد انتشلت الطواقم والأهالي جثامين عدد من الشهداء من تحت الأنقاض عقب قصف طائرة للاحتلال منزلاً في حي الجنينة شرق المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان اليوم أن عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي وصل إلى 33037 شهيداً و75668 جريحاً.

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