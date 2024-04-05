40 لوحة فنية في معرض الفنانة التشكيلية مريانا ترك

حمص-سانا

تنقلت الفنانة التشكيلية مريانا ترك بين مختلف المدارس التشكيلية في معرضها العاشر، الذي أقيم في فندق حمص الكبير ضمن فعاليات بازار دعم نشاط المرأة بدورته التاسعة.

المعرض الذي ضم نحو 40 لوحة، حيث عبرت الفنانة عن أفكارها الخاصة من خلال لوحاتها فشبهت الإنسان بالوردة في إحداها ورسمت مختلف الأشكال التكعيبية بالأبيض والأسود وتطرقت للقضية الفلسطينية في أخرى.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت الفنانة التشكيلية مريانا ترك أن معرضها تضمن لوحات من المدرسة الوحشية وهي اتجاه فني جديد يركز على الضوء المتجانس والبناء المسطح وسطوح ألوان اللوحة تتألف من دون استخدام الظل والنور بالاعتماد على الشدة اللونية، وأشارت ترك إلى أن اللوحات منوعة بين الأشكال التكعيبية والبورتريه والماندالا وشبكة العنكبوت والصحراء واللوحات الإنسانية التي تحمل قضايا كألم الإنسان واستيائه من الواقع والقضية الفلسطينية والمزج بين المشاعر الإنسانية والطبيعة.

لارا أحمد

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