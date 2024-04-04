معرض صور بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة الشعب بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة يوم القدس العالمي نظمت المستشارية الثقافية الإيرانية بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين واتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين معرضاً للصور بعنوان: “القدس في أعين الأحرار” وذلك في صالة الشعب بدمشق.

وتضمن المعرض صوراً ولوحات فنية تحاكي القضية الفلسطينية وتمجد تضحيات الشهداء، كما أضاء المعرض على وعي الأجيال القادمة بالقضية الفلسطينية واستعدادها للنضال في سبيل التحرير.

وتخلل المعرض مشاركات شعرية لشعراء سوريين وفلسطينيين عبروا بقصائدهم عن إيمانهم العميق بانتصار محور المقاومة، وبقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والانتصار.

وقال المستشار الثقافي الإيراني الدكتور حميد رضا مختص آبادي لمراسل سانا: “كل إنسان على هذه الأرض يرى جرائم الكيان الصهيوني ويشعر بأنه يريد الدفاع عن الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة، وكل حر في هذا العالم يحاول الدفاع ورفع الظلم عن هذا الشعب المظلوم بطريقته، سواء بالكلمة أم بالرسم أو أي طريقة أخرى”.

وقال الفنان التشكيلي وأحد المشرفين على المعرض معتز العمري: إن المعرض مشترك بين فنانين إيرانيين وفلسطينيين وسوريين بلوحات تحاكي القدس ويوم الأرض بعدد من اللوحات الفنية.

وأضاف العمري: إن المعرض جاء رغبة من الفنانين للتعبير عن دعمهم لعملية طوفان الأقصى، بالريشة والقلم، وعبروا من خلال أفكارهم ولوحاتهم المتنوعة، عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

مجد عبود

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