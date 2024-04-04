المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
البرازيل تدين العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
2024-04-04
القادري في مؤتمر عمال النقابات المستقلة الروسية: الارتقاء بالعلاقات العمالية بين سورية والعرب وروسيا
2024-04-04
خبيران روسيان: الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق يؤكد الطابع الإجرامي للكيان الإسرائيلي
2024-04-04
دول أمريكية تعرب عن تضامنها مع إيران وتدين العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
2024-04-04
الدفاع الروسية: تدمير قاعدتين للتنظيمات الإرهابية في حمص ودير الزور
2024-04-04
العراق والجزائر يدينان العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
2024-04-04
بوليانسكي: واشنطن ولندن رفضتا مناقشة بيان لمجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
2024-04-04
محليات
بازار (حلب أحلى) يقدم نتاجات 60 مشروعاً صغيراً للسيدات بحلب
2024-04-04
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً والجو ربيعي معتدل
2024-04-04
معاون وزير الاتصالات والسفير الهندي يطلعان على دورات مركز التميز السوري الهندي (الجيل الجديد)
2024-04-04
جمعية الكسوة الخيرية: أكثر من 5 آلاف عائلة مستهدفة في البرامج الخيرية
2024-04-04
ورشة تعريفية للجرحى المستجدين في برامج الجامعة الافتراضية
2024-04-04
الإسكان تمنح مهلة أخيرة لمكتتبي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن التسديد
2024-04-04
ندوة في كلية الحقوق بجامعة دمشق احتفاء بيوم القدس العالمي
2024-04-04
رياضة
الأرجنتين تتصدر عالمياً والمغرب عربياً في التصنيف العالمي لكرة القدم
2024-04-04
اختتام بطولة الجمهورية للفنون القتالية بلعبة الجوجستو للبراعم
2024-04-01
بيسان جمول موهبة صاعدة في كرة المضرب
2024-04-01
ريال مدريد يفوز على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
2024-03-31
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي
2024-03-31
بعد تألقها محلياً… سمرة النداف تطمح للعالمية في المواي تاي- فيديو
2024-03-31
قبل نهايته بأربع جولات… لقب الدوري الممتاز لكرة القدم يحسمه الفتوة للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه
2024-03-31
اقتصاد
المركزي يوضح آلية عمل المصارف العاملة وشركات الصرافة خلال أيام العطلة
2024-04-04
مزاد لبيع 595 سيارة وآلية في دمشق خلال الشهر الجاري
2024-04-04
الضرائب والرسوم تطلق تطبيق موبايل للربط الإلكتروني مع فعاليات ومحال مهنة الصاغة
2024-04-04
وزارة الاقتصاد: الاستمرار بتصديق شهادات المنشأ يوم الإثنين القادم
2024-04-04
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 6 آلاف ليرة
2024-04-04
هبوط الدولار أمام العملات الأخرى لأدنى مستوى خلال أسبوع
2024-04-04
بدء زراعة محصول القطن في منطقة الغاب بريف حماة
2024-04-04
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SyrianArabNewsAgency
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الرئيس الأسد خلال لقائه ضباطاً متقاعدين: مرحلة التقاعد قد تحمل إنجازات أكبر من الإنجازات التي تحققت في مرحلة العمل الرسمي
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المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقات صاروخية مدينة “عسقلان” المحتلة ومستوطنات “سديروت” و”نيرعام” رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة المنكوب
المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين
2024-04-04
2024-04-04
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