SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقات صاروخية مدينة “عسقلان” المحتلة ومستوطنات “سديروت” و”نيرعام” رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة المنكوب

المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين

2024-04-04

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقات صاروخية مدينة “عسقلان” المحتلة ومستوطنات “سديروت” و”نيرعام” رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة المنكوب

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved