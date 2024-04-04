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الحرارة أعلى من معدلاتها غداً والجو ربيعي معتدل

2024-04-04

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في المناطق كافة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات أحياناً 60 كم /سا، وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق26/ 12
المنطقة الجنوبية25 / 12
المرتفعات الجبلية18 / 8
المنطقة الوسطى23 / 10
المنطقة الساحلية24 / 13
المنطقة الشمالية24 / 12
منطقة الجزيرة28 / 12
المنطقة الشرقية31 / 14
منطقة البادية28 / 14

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