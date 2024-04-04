انطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين الطلاب من ذوي الشهداء في جامعة طرطوس

طرطوس-سانا

احتفاء بعيد الطالب السوري المركزي الـ 74 وبمشاركة 50 طالباً وطالبة انطلقت اليوم المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين الطلاب من ذوي الشهداء في كلية طب الأسنان في جامعة طرطوس، وذلك بالتعاون بين الاتحاد الوطني لطلبة سورية وغرفة التجارة والصناعة في المحافظة وبالتنسيق مع جامعة طرطوس.

وفي تصريح للصحفيين بينت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان أنه انطلاقا من دور الاتحاد الأساسي في تقديم خدمات متنوعة وشاملة لكل شرائح الطلاب في سورية بالتشاركية مع قطاع الأعمال تم اليوم بالتنسيق مع جامعة طرطوس إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي بدأ العام الفائت كمبادرة وتحول إلى برنامج خاص لدعم الطلاب من ذوي الشهداء.

وأشارت سليمان إلى الدور الاجتماعي لغرفة التجارة والصناعة في طرطوس في دعم 50 طالباً وطالبة من كلية الطب البشري في المرحلة الأولى، إضافة إلى المرحلة الثانية والتي تضم 50 طالبا وطالبة من كليتي طب الأسنان والعمارة ومعهد النفط في بانياس، حيث تم اختيارهم وفق معايير تكلفة مرحلة التعليم الجامعية، مؤكدة أن غاية البرنامج تمكين الطلاب من ذوي الشهداء من متابعة الحياة الجامعية وإطلاقهم بسوق العمل عبر مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

بدوره رئيس جامعة طرطوس الدكتور محمد ديوب لفت في تصريح مماثل إلى أهمية البرنامج والتنسيق بين الاتحاد الوطني لطلبة سورية وغرفة التجارة والصناعة ليشمل هذا العام مجموعة من الطلاب برواتب شهرية خلال دراستهم الجامعية على أن يشمل في المراحل القادمة جميع طلاب جامعة طرطوس.

وعبر عدد من الطلاب الذين شملهم البرنامج ومنهم سهم علي ومها خضر ولجين العساف إلى أهميته في مساندتهم ماديا في ظل الظروف الراهنة، وبما يخفف أعباء وتكاليف الدراسة.

وكانت فعاليات اليوم الخامس من الاحتفال بعيد الطالب العربي السوري تضمنت اختتام المسابقة الثقافية الفرعية التي أقيمت على مدى أربعة أيام بمشاركة 14 فريقاً من مختلف كليات ومعاهد جامعة طرطوس.

وعبر فريق كلية الطب البشري الفائز والذي يضم كلا من الطلاب محسن عمار ومحمد جديد و علي دعكور عن سعادتهم بالفوز رغم صعوبة المنافسة، مشيرين إلى أهمية المسابقة في التشجيع على الثقافة واكتساب صداقات جديدة بين الطلاب من مختلف الكليات والمعاهد.

ذوالفقار أبوغبرا

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