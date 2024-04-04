معاون وزير الاتصالات والسفير الهندي يطلعان على دورات مركز التميز السوري الهندي (الجيل الجديد)

دمشق-سانا

اطلع معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الاتصالات المهندس جلال خضر وسفير جمهورية الهند بدمشق الدكتور إرشاد أحمد على دورات مركز التميز السوري الهندي “الجيل الجديد” في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

وثمن خضر الدور الكبير للهند في تطويره وتمكينه من تقديم دورات تخصصية لشريحة الشباب والطلاب بمجالات أمن المعلومات والشبكات والبرمجة وغيرها بأسعار رمزية.

من جانبه جدد السفير أحمد التأكيد على اهتمام بلاده الكبير بالتعاون مع سورية لتطوير قطاع الاتصالات وتبادل الخبرات بين البلدين وعلى أهمية التنسيق المستمر بمختلف مجالات الاتصالات وتقانة المعلومات.

مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي أشار إلى أهمية خبرات مدربي الجانب الهندي في إقامة دورات تخصصية بالتحول الرقمي ودورهم في تأهيل كوادر القطاعين العام والخاص.

رافق معاون الوزير والسفير الهندي في الجولة الاطلاعية المهندس إياد درويش مدير مركز التميز السوري الهندي.

نور يوسف

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