عبدالله أبو صافي… تفوق واجتهاد أوصله إلى التميز في الأولمبياد العلمي السوري

درعا-سانا

بالإرادة والتصميم ومتابعة المحاور والأساسيات في مادة الرياضيات والسعي للحصول على مركز متقدم على مستوى سورية والدعم اللامحدود من الأهل والمدرسة نال اليافع عبدالله أبو صافي من أبناء محافظة درعا الميدالية البرونزية على مستوى سورية في الأولمبياد العلمي السوري.

وخلال حديثه لـ سانا الشبابية أشار أبو صافي إلى أن الاجتهاد والتفوق هما ثمرة جهد وتعب، وفترة تحضير طويلة تخللها الاطلاع على المحاور والأساسيات والدورات السابقة في المادة.

ونوه بدعم أهله وأساتذة الرياضيات في مجال التدريب وثانوية المتفوقين بدرعا التي شجعته ووفرت له الإمكانيات والمراجع وكل ما يلزم وصولاً للتفوق، مؤكداً أنه يطمح بالوصول إلى المستوى العالمي ليرفع اسم سورية عالياً في المحافل الدولية.

مدير تربية درعا المهندس منهل العمارين قال: “إن التفوق ثمرة طبيعية للعمل والاجتهاد وطريق المبدعين”، منوهاً بجهود عبد الله وأسرته التي رعته منذ طفولته ليصل إلى هذا التميز، ومؤكداً ضرورة متابعته للوصول إلى المكانة المميزة التي يصبو إليها.

معاون مدير ثانوية المتفوقين بدرعا مروة الرفاعي أكدت تميز عبد الله في مرحلة التعليم الأساسي وحصوله على الترتيب الأول في اختبار القبول للصف العاشر.

ونوهت بتفوق عبد الله الدائم في الرياضيات وتميزه في المواد العلمية ما دفع بالمدرسة إلى رعايته بما تحتويه من كوادر تدريسية مؤهلة ومدربة، وذلك من خلال تكثيف الجلسات التدريبية له وتسخير كل الإمكانيات ليصل الى المركز الأول على المستوى الوطني، مؤكدة أن حصوله على الميدالية البرونزية في الأولمبياد جاء نتيجة تضافر جهود الطالب والأهل والمدرسة.

معالي العبود المرشدة النفسية والمسؤولة عن رعاية المواهب في ثانوية المتفوقين بدرعا بينت أن أساتذة الرياضيات في ثانوية المتفوقين اكتشفوا قدرات عبد الله، واطلعوا على علاماته في كل المراحل وتبين لهم تفوقه في كل المواد، ولا سيما العلمية فتم التواصل مع الأهل لتسجيله في النوادي وإخضاعه لدورات تدريبية لتحقيق التميز على المستوى الوطني.

وعبد الله أبو صافي من مواليد بلدة نصيب بريف درعا عام 2008.

قاسم المقداد ورضوان الراضي

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