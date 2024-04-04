الإسكان تمنح مهلة أخيرة لمكتتبي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن التسديد

دمشق-سانا

منحت المؤسسة العامة للإسكان مهلة أخيرة للمكتتبين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي والمتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لمدة ثمانية أشهر متصلة وما فوق لغاية الـ 28 من حزيران القادم لتسوية أوضاعهم.

ودعت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم المتخلفين عن التسديد إلى مراجعتها أو أحد فروعها في المحافظات بشكل شخصي أو بموجب وكالة قانونية حصراً مصطحبين معهم الوثائق اللازمة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالتسديد خلال المدة المحددة يعتبر الاكتتاب ملغى حكماً، وأن الإعلان لا يشمل المكتتبين الصادر بحقهم قرارات إلغاء سابقاً.

مدا علوش

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