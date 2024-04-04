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شركة كهرباء اللاذقية تفتتح مركزاً في كلماخو لتحسين خدماتها في الناحية

2024-04-04

اللاذقية-سانا

افتتحت الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية اليوم مركز استثمار في ناحية كلماخو بمنطقة القرداحة، لزيادة الاستجابة في إصلاح الأعطال وتقديم الخدمات للمواطنين.

مدير عام الشركة المهندس جابر العاصي ذكر في تصريح لمراسلة سانا أن إحداث المركز يأتي في إطار توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، لافتاً إلى أن المراكز التي تم إحداثها في الدعتور وسقوبين والبصة واسطامو والعيدية سابقاً كان لها دور ملموس في تعزيز سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

المهندس بلال زاهر مدير قسم كهرباء القرداحة بيّن أن المركز الجديد يتبع للقسم، وهو مجهز بكادر فني ومعدات الصيانة والإصلاح الأساسية وعدد من الآليات لضمان السرعة في إنجاز المهام وإصلاح الأعطال، في ظل انخفاض ساعات التغذية الكهربائية.

من جهته، أشار رئيس المركز ماهر ناصر إلى أن القرى التي تستفيد من خدمات المركز هي رسيون الشرقية، القلورية، راس القلورية، دبيقة، القاموع، العرين، الجديدة، دير إبراهيم، مرج معيربان، الكنيسة، مبيناً أنه تم اعتماد نظام الورديات في العمل ضمن المركز لضمان تلبية احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

رشا رسلان

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