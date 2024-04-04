الدفاع الروسية: إسقاط طائرة سو27 و196 طائرة دون طيار للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أوقعت نحو 910 جنود أوكرانيين بين قتيل وجريح، وأسقطت طائرة “سو 27” لسلاح الجو الأوكراني و196 طائرة أوكرانية دون طيار.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول حصيلة العملية الروسية الخاصة في دونباس خلال الـ 24 ساعة الماضية، أنه:

في محور كوبيانسك..

دمرت القوات الروسية أربع مركبات عسكرية أوكرانية.

وفي محور دونيتسك..

تم تدمير دبابة وثماني مركبات عسكرية وسبعة مدافع ميدانية وثلاثة مستودعات للذخيرة.

وفي محور أفدييفكا..

تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبتين عسكريتين للقوات الأوكرانية، إضافة إلى منصة مدفعية أمريكية الصنع.

وفي محور جنوب دونيتسك..

دمرت القوات الروسية ثلاث مركبات عسكرية أوكرانية ومدفع “ام 777” وراجمة صواريخ غراد.

وفي محور خيرسون..

تم تدمير ثلاث مركبات عسكرية وراجمة صواريخ غراد.

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة من طراز “سو 27” و196 طائرة دون طيار لقوات كييف، كما اعترضت 18 صاروخاً من نظام “هيمارس”.

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