العدو الإسرائيلي يشن ثلاث غارات بالصواريخ على جنوب لبنان

بيروت-سانا

شنَ طيران العدو الإسرائيلي اليوم ثلاث غارات بالصواريخ استهدفت بلدات يارون وعيناثا و مارون الراس في الجنوب اللبناني.

واستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف الوزاني في القطاع الشرقي.

إلى ذلك أخمد فريق الإطفاء في الدفاع المدني مساء أمس حريقاً في أحد المنازل في بلدة كفركلا الحديدية نتيجة غارة للعدو الإسرائيلي على أحد المنازل القريبة منهم.

وكان الطيران الحربي المعادي اخترق الأجواء اللبنانية محلقا على علو منخفض بعد منتصف الليلة الماضية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور.

كما أطلق القنابل المضيئة ليلا وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

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