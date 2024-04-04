الأمن الروسي يوقف مرتزقاً إسرائيلياً قبيل انضمامه إلى القوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار توقيف مرتزق إسرائيلي قبيل انضمامه للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقالت الخدمة الصحفية للجهاز في بيان نقلته وكالة نوفوستي: “اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار إسرائيلياً بعد الكشف عن نيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية من أجل المشاركة في الأعمال القتالية ضد روسيا الاتحادية”.

وأضافت: “نتيجة للعمليات وأنشطة البحث ثبت أن هذا الشخص لديه موقف سلبي تجاه العملية العسكرية الخاصة والسياسات التي تنتهجها قيادة روسيا الاتحادية، ولذلك أرسل بياناته الشخصية وسيرته الذاتية إلى مختلف المنظمات الإرهابية المحظورة لانضمامه إلى التنظيمات المذكورة والقيام بمهام قتالية ضد روسيا”.

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