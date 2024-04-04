نشاط في السويداء بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب

السويداء-سانا

نفذ متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري في السويداء نشاطاً بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب.

وتضمن النشاط الذي استضافه المركز الثقافي بالمدينة عرضاً مسرحياً يعرف الجمهور بأشكال الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة والإشارات التحذيرية وطرق التصرف الصحيح وتوزيع منشورات تثقيفية، وذلك بدعمٍ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر بالسويداء المحامي أنور علم الدين إلى أن هذا النشاط الذي استضافه المركز الثقافي بالمدينة يتماشى مع الرسائل التوعوية التي يقدمها متطوعو الفرع على مدار العام بهذا الخصوص، وذلك لتجنب الألغام ومخلفات الحرب التي تشكل خطرا على السلامة العامة والإنسان.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في الثامن من شهر كانون الأول عام 2005 أن يوم الـ 4 من نيسان من كل عام هو اليوم الدولي للتوعية بالألغام ومخلفات الحرب.

عمر الطويل

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