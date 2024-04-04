مزاد لبيع 595 سيارة وآلية في دمشق خلال الشهر الجاري

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع 595 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها في دمشق.

وبينت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ14 ولغاية الـ30 من نيسان الجاري ومكان تواجد الآليات مستودع الإسكان العسكري فرع النقل المركزي 24، ومستودع القطع التبديلية في صحنايا (كراج النخيل) ومستودع شعبة الأمن العسكري في داريا، ومستودع إدارة المركبات في حرستا.

وأشارت المؤسسة إلى أن مكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

منار ديب

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