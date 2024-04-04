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نائبة أميركية: الاستخبارات الأميركية تدير مواجهة كييف مع موسكو

2024-04-04

واشنطن-سانا

أكدت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية موجودة في أوكرانيا، وهي التي تدير مواجهة كييف مع موسكو .

وقالت غرين في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون: “إن ما تقوم به إدارتنا من تمويل للحرب في أوكرانيا ودفع ثمنها والاستمرار فيها وتقديم المشورة بشأنها إضافة إلى وجود وكالة الاستخبارات المركزية على الأرض لتوجيه هذه الحرب هو أمر تجاوز حدوده”.

وأشارت غرين إلى أن شن حرب بالوكالة في أوكرانيا لا يخدم مصالح الأمن القومي الأميركي.

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