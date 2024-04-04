ضبط محطة وقود في السويداء بالتصرف غير المشروع بالمحروقات

السويداء-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء محطة وقود للتصرف غير المشروع بالمحروقات.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا أن المديرية ضبطت محطة وقود للتصرف غير المشروع بكمية 6700 ليتر مازوت و3000 ليتر بنزين، حيث تم تنظيم الضبط اللازم وفرض غرامة على المحطة بلغت قيمتها أكثر من 342 مليون ليرة.

وأشار مهنا إلى أن المديرية أغلقت معمل منظفات لوجود مخالفة جسيمة بالمواصفات، ومحلين تجاريين لمعتمدي خبز إغلاقاً إدارياً لمدة 7 أيام، بسبب التصرف غير المشروع بالمادة.

عمر الطويل

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