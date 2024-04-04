الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم وسط تأكيد مسؤولي البنك المركزي الأمريكي توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة العام الجاري إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولاراً للأوقية بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولاراً.