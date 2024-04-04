يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33037 شهيداً و75668 جريحاً

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 6 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 62 شهيداً و91 جريحاً

– استشهاد عدد من الفلسطينيين في اليوم الـ 181 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة