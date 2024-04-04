مقتل 5 من كوادر الأمن الإيراني في هجمات إرهابية على مقار عسكرية جنوب شرق إيران

طهران-سانا

أعلن علي رضا مرحمتي نائب محافظ سيستان وبلوشستان الإيرانية لشؤون الأمن وتنفيذ القانون أن خمسة من كوادر الأمن قتلوا في هجمات إرهابية استهدفت مساء أمس عدة مقرات عسكرية في جنوب المحافظة.

وقال مرحمتي في تصريح لوكالة إرنا للأنباء: إنه “ونحو الساعة العاشرة من مساء أمس تعرضت عدة مقار عسكرية لهجمات من قبل مجموعة إرهابية في مدينتي راسك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وفي ظل جهوزية القوات العسكرية والشرطية تم التصدي للمهاجمين الذين سقط عدد منهم بين قتيل وجريح.

وأضاف مرحمتي: “إن خمسة من المدافعين الأمنيين استشهدوا في هذه الاشتباكات”، لافتاً إلى أن الوضع الأمني مستقر، وأن مجموعة إرهابية تدعو نفسها “جيش العدل” تابعة للصهاينة تبنت هذه الهجمات الإرهابية.

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