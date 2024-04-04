الدفاعات الجوية الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وتولا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إسقاط خمس مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وتولا الروسيتين.

وجاء في بيان للوزارة نقله موقع روسيا اليوم: “إن منظومات الدفاع الجوي الروسية أحبطت محاولات من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات ضد أهداف على أراضي روسيا، ودمرت خمس مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وتولا”.

وتتبع كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا في محاولة لصرف الانتباه عن هزائمها.

إلى ذلك قال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: إنه تم إجلاء أكثر من تسعة آلاف طفل من المقاطعة إلى أماكن أخرى في روسيا بسبب الهجمات الأوكرانية، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات مع رؤساء جمهورية تتارستان الروسية وأوسيتيا الشمالية في شمال القوقاز ومنطقة أومسك في سيبيريا، وتم التوصل إلى اتفاق لإيواء الأطفال في تلك المناطق.

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