زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة منطقة فوكوشيما شمال شرق اليابان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: إن الزلزال وقع على عمق أربعين كيلومتراً وشعر به سكان العاصمة طوكيو.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال، كما لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وقالت شركة (تيبكو) المشغلة لمحطة فوكوشيما: إنه لم يتم رصد أي خلل سواء في المنشأة النووية أو في المنطقة.

وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام رغم أن معظمها لا يحدث أضراراً، نظراً إلى قواعد البناء الصارمة المطبقة منذ عقود.

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