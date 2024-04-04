وفاة شخص جراء انفجار قنبلة في حي أبو رمانة جانب موقف نورا

سانا-دمشق

أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق لمراسل سانا أن قنبلة انفجرت كانت بحوزة أحد الأشخاص أثناء مروره في شارع فرعي جانب موقف نورا في حي أبو رمانة جانب مدرسة دوحة العربية الخاصة.

وأوضح المصدر أن الانفجار أدى إلى وفاة الشخص الذي كانت القنبلة بحوزته و أضرار مادية في الممتلكات الخاصة.

وحضرت دوريات قوى الأمن الداخلي و عناصر فوج إطفاء دمشق و الهلال الأحمر وتم نقل جثة المتوفى إلى أحد المشافي.

وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة .

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