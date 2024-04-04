المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف أربعة مواقع وتجمعات للاحتلال الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‌‌‌‏مقاتلو ‏المقاومة اليوم ‏مجموعة من جنود ‏العدو أثناء قيامها بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وأوقعوا ‏فيها إصابات مؤكدة”.

واستهدفت المقاومة موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وتمكن رجالها من ‏استهداف ‌‌‌‏تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ومبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو في مستوطنة المطلة موقعين من فيه بين قتيل وجريح.

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم موقع ‏الراهب وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية.

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