المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف أربعة مواقع وتجمعات للاحتلال الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مقاتلو المقاومة اليوم مجموعة من جنود العدو أثناء قيامها بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.
واستهدفت المقاومة موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وتمكن رجالها من استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ومبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة المطلة موقعين من فيه بين قتيل وجريح.
وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم موقع الراهب وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency