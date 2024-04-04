نصر الله: معركة طوفان الأقصى زلزلت كيان الاحتلال.. والمقاومة حققت إنجازات

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن معركة طوفان الأقصى زلزلت كيان الاحتلال الإسرائيلي وضربت جبروته، مشدداً على ضرورة توفير كل عناصر القوة التي تمكن المقاومة من تحقيق أهدافها وإلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة خلال فعالية منبر القدس: “يجب أن نقف إجلالاً واحتراماً لما قامت به المقاومة في غزة وقتالها الأسطوري، ولشجاعتها وإقدامها على تحقيق الإنجازات، كما يجب أن نقف تقديراً وإجلالاً لصمود أهل غزة لثباتهم وهم يواجهون القتل العشوائي على مدى ستة أشهر من المجازر والتهجير والتجويع، حيث صنعوا بهذا الصبر وهذا الصمود ملحمة تاريخية قلّ نظيرها”.

ولفت نصر الله إلى أن معركة طوفان الأقصى بنيت على إنجازات المقاومة خلال العقود الماضية، وأن ما يجري في فلسطين والمنطقة هو “طوفان أحرار” سيكبر ويزداد قوة، مبيناً أن كيان الاحتلال يمضي في إجرامه وتوحشه رغم مرور ستة أشهر من عدوانه المتواصل على قطاع غزة، ضارباً عرض الحائط بكل القرارات الدولية والمناشدات الأممية لوقف إطلاق نار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وأشاد السيد نصر الله بموقف سورية المساند للمقاومة في المنطقة وتحملها الضغوط ووقوفها الواضح والحاسم إلى جانب القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن حرب تموز عام 2006 أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي عمل عليه الأمريكيون خدمة للكيان الصهيوني.

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