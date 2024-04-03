المنجد: نعمل على إطلاق منصة تعنى بتعزيز العمل في مجال رعاية الأيتام

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لليتيم أقامت مؤسسة التميز في كفالة اليتيم إفطاراً خيرياً لأكثر من 300 من الأيتام وأسرهم وذلك في مقر المؤسسة بدمشق.

وتضمن الإفطار الذي يأتي ضمن حملة تشارك بالخير التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في بداية شهر رمضان مجموعة من المسابقات والأنشطة الترفيهية للأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا عليهم.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد لفت في تصريح لسانا إلى الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في رعاية أكثر من 30 ألف يتيم في مختلف المحافظات السورية ومتابعة أمورهم بشكل مميز مشيراً إلى أن العمل المقدم في المؤسسة يعتبر نموذجاً في مجال رعاية الأيتام، ومن الضروري تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات، والاستفادة من تجربة المؤسسة في مجال الإدارة الحديثة وتأمين الخدمات للمستفيدين.

وأوضح الوزير أنه يجري العمل على إطلاق منصة إلكترونية تضاف إلى خدمات منصة تشارك بما يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للأيتام في سورية وبما يضمن إمكانية الوصول إلى جميع الأيتام في سورية.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد بينت أنه يجري العمل وفق خطة متكاملة على معالجة جميع الصعوبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية وتبسيط الإجراءات بما يتعلق بمعاملاتها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف المجالات وخاصة رعاية الأيتام.

رئيس مجلس أمناء المؤسسة عرفان دركال أشار إلى أن المؤسسة تعمل على رعاية الأيتام عبر كفالات مادية وعينية وصحية إضافة لوجود مجموعة من البرامج التنموية بما يسهم في تأمين مصدر رزق لهم.

مهند سليمان

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