مأدبة إفطار لأطفال سيار وعمال النظافة في دير المخلص بحمص

حمص-سانا

نظّم فريق “سيار” التطوعي بحمص بالتعاون مع دير المخلص ومركز درب مأدبة إفطار رمضانية في دير المخلص بحي العدوية حضرها أكثر من 40 شخصاً من أطفال ويافعي سيار “فاقدي الرعاية الأسرية” وعمال النظافة وفئات المهمشين اجتماعياً.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت مسؤولة فريق سيار بحمص ليلاس دامشلي أن هذا الإفطار هو العاشر الذي ينظمه فريق سيار خلال شهر رمضان بالتعاون مع أهل الخير وفعاليات المجتمع الأهلي وهو يستهدف فئات بحاجة إلى الدعم والشعور بالألفة والمحبة خلال أيام الشهر الفضيل.

بدورهم أشار كل من المتطوعين بفريق سيار يوشع رجب وغدير سليمان وخالد صالح إلى أنه تم تقسيم فريق العمل إلى 3 أقسام طبخ وإطعام وضبط الأطفال بهدف تسهيل العمل وخدمة أكبر شريحة ممكنة من المستهدفين لافتين إلى مشاعر الفرح التي تعم عندما يتشارك الجميع على مأدبة إفطار واحدة.

ومن الشابات المتطوعات المشاركات بأعمال الطبخ بتول فندي وفيرا دروج ومايا الخضور بيّنّ أن شهر رمضان هو شهر الخير والمحبة وفيه تترسخ القيم الاجتماعية والأخلاقية ويشعر الجميع أنه يد واحدة ويتخطى التعب لخدمة أهداف مجتمعية سامية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency