التعليم العالي تمدد فترة التقدم إلى المنح والمقاعد الدراسية الإيرانية لغاية الخامس والعشرين من شهر نيسان الجاري

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم تمديد فترة التقدم إلى المنح والمقاعد الدراسية المقدمة من إيران للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” للعام الدراسي 2024-2025 لغاية الخامس والعشرين من شهر نيسان الجاري.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

وكانت الوزارة أعلنت عن هذه المنح في شهر آذار الماضي وحددت فترة التقدم لغاية الرابع من شهر نيسان الجاري.

هيلانه الهندي

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