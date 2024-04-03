حملة تشجير تطوعية في بلدة شين بحمص

حمص-سانا

بمشاركة 40 شاباً وشابة نفذت شبيبة حمص حملة تشجير تطوعية في جبل الخضر ضمن بلدة شين تضمنت زراعة عدد من غراس أشجار الصنوبر المثمرة وأشجار الزينة.

وأشار إبراهيم سليمان أمين رابطة شين الشبيبية في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحملة تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقتها منظمة اتحاد شبيبة الثورة تحت شعار ” منقدر نرجعها خضرا ” لافتاً إلى أن حملة اليوم ستتم على مرحلتين الأولى تم تنفيذها بزراعة الغراس على جبل الخضر والمرحلة الثانية ستكون في المناطق المحيطة بالبلدة والتي تعرضت للحرائق كما سيتم تزيين ساحة البلدة والسوق التجاري ببعض الغراس.

ولفت كل من عبيدة عبد الله وهبة عبود المشاركين بالحملة إلى ضرورة تكثيف حملات التشجير لزيادة الغطاء النباتي و تعويض ما التهمته الحرائق من أشجار وغابات.

رشا محرز

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