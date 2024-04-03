افتتاح معرض الألبسة والأحذية ومستلزمات العيد في مجمع أفاميا

اللاذقية-سانا

بمشاركة عدد من الفعاليات الاقتصادية والشركات التجارية، افتتح اليوم في مجمع أفاميا معرض للألبسة والأحذية ومستلزمات العيد وذلك بالتنسيق بين محافظة اللاذقية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بالسورية للتجارة وغرفة التجارة والصناعة.

ويوفر المعرض الذي يستمر طيلة أيام عيد الفطر تشكيلة واسعة من الألبسة النسائية والرجالية وألبسة الأطفال بأسعار تنافسية.

وأوضح محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال في تصريح لمراسلة سانا أن تنظيم المعرض جاء بعد نجاح معرض سوق الخير للسلع الغذائية الذي افتتح بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات توفير مستلزمات واحتياجات المواطنين بأسعار مدروسة وحسومات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده السوق المحلية.

ودعا هلال أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية المشاركة إلى تخفيض هامش الربح وتقديم عروض تنافسية أكبر تتناسب مع الغاية المرجوة من المعرض بتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين.

بدوره، أشار مدير السورية للتجارة فرع اللاذقية محمد سلمان إلى استمرار المؤسسة بطرح منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة وتنافسية مع الجهات المشاركة التي تقدم تشكيلة واسعة من الألبسة والأحذية بحسومات تتراوح بين 30 و50 بالمئة.

ولفت إلياس لطوف صاحب إحدى الشركات التجارية المشاركة إلى أهمية تنظيم هذه الفعاليات باعتبارها فرصة للعائلات لشراء مستلزماتهم مع اقتراب أيام العيد بأسعار مقبولة، فيما رأت المشاركة رولا سركيس في المعرض فكرة جيدة في ظل الغلاء الذي يعاني منه المواطنون.

وأكد كل من حسين دواره وأحمد عبد الحق أن المعرض يتيح فرصة تعريف الناس بمنتجاتهما وتسليط الضوء على تطور الصناعة المحلية من ناحية الجودة والأسعار التنافسية.

غفار ديب

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