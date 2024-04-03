اتفاقية لتعزيز التعاون في رعاية الأطفال مجهولي النسب

دمشق-سانا

وقعت الهيئة العامة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب “بيوت لحن الحياة” اليوم اتفاقية إطارية للتعاون والتشاركية مع جمعية صندوق الرجاء التنموية لعمليات القلب المفتوح بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعزيز التعاون المشترك في رعاية الأطفال مجهولي النسب .

وتتضمن الاتفاقية التي وقعت بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد تهيئة الظروف الملائمة للأطفال مجهولي النسب ونمائهم السليم والبيئة الداعمة لتربيتهم وتعليمهم وحمايتهم من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحهم.

وتتولى بيوت لحن الحياة بموجب الاتفاقية المسؤولية عن الأطفال والوصاية عليهم وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية والمسؤولية عنهم منذ لحظة استلامهم حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم.

كما تتضمن الاتفاقية رعاية أطفال لحن الحياة وتوفير العيش الكريم والمناسب لهم ضمن بيئة أسرية وتربيتهم وحمايتهم وتعزيز قدراتهم وغرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ والأخلاق السامية لدى أطفال لحن الحياة وتعزيز المبادئ والقيم الوطنية واحترامهم للحقوق والحريات العامة وتنشئتهم على الانتماء للوطن وتنمية شخصية أطفال لحن الحياة ومواهبهم وقدراتهم وصقلها.

وتشمل الاتفاقية ضمان تأمين التعليم المناسب لأطفال لحن الحياة في جميع مراحل التعليم وتوفير وسائل المعرفة وإتاحة استخدام التقنيات الحديثة التي تساعدهم على تنمية القدرات والمعارف والمهارات وتوفير التدريب والتأهيل اللازم والمتوافق مع ميول أطفال لحن الحياة ومشاركتهم في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بما يتناسب مع أعمارهم.

كما تشمل العمل على ضمان تمتع أطفال لحن الحياة من ذوي الإعاقة بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها أقرانهم وضمان تلقيهم الرعاية والعناية الخاصة التي تتناسب واحتياجاتهم أو إعاقاتهم وتيسير مشاركتهم واندماجهم في المجتمع.

مهند سليمان

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