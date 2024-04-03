مساعدات مادية لأكثر من”100 ” أسرة تضم أطفالاً أيتاماً بالسويداء

السويداء-سانا

قدمت مؤسسة مرساة الخيرية التعليمية التنموية الصحية بالسويداء اليوم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مساعدات مادية لأكثر من 100 أسرة فاقدة المعيل الأب تضم أطفالاً أيتاماً دون 18 عاماً وذلك ضمن حملة (تشارك بالخير) المقامة بمناسبة شهر رمضان.

وذكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة أيمن بركة في تصريح لمراسل أنه تم تقديم مبالغ مالية لكل أسرة في أماكن إقامتهم في بلدات وقرى القريا ونمرة القريا و بكا وذيبين بالتنسيق مع الجهات الرسمية المتواجدة في كل قرية ووفق القوائم الاسمية المعدة لهذا الغرض.

ولفت بركة إلى أن هذه المبالغ تضاف للعديد من الأنشطة والمساعدات التي قدمتها المؤسسة خلال شهر رمضان بما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع .

عمر الطويل

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