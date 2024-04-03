قتيل و 4 جرحى في أعمال عنف أعقبت الانتخابات المحلية في تركيا

أنقرة-سانا

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح، جراء أعمال عنف أعقبت الانتخابات المحلية في جنوب شرق تركيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية: إنه خلال اشتباكات بين أنصار رئيس بلدية منتخب حديثاً ينتمي إلى “حزب العدالة والتنمية الحاكم” الذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مع أنصار “حزب الديمقراطية والتقدم” المعارض في منطقة بيرفاري بمدينة سيرت الليلة الماضية أصيب 5 أشخاص، وتوفي أحدهم متأثرا بجراحه.

وبحسب نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم “محمد أمين ايكمان” فإن القتيل هو شقيق مرشح الحزب.

وأظهرت مقاطع مصورة متظاهرين في مقاطعة باتمان واجهتهم الشرطة بمدافع المياه، بينما تمركز العشرات من أفراد الأمن في أنحاء مدينة هكاري، حيث اندلعت احتجاجات أيضاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency