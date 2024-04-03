مساعدات غذائية وصحية روسية في اللاذقية وجبلة

اللاذقية-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اليوم مساعدات غذائية وصحية مقدمة من مركز أفانغارد التعليمي والمنهجيفي مدينة موسكو على العاملين في مشفى تشرين الجامعي، ومركز إيواء مؤقت للمتضررين من الزلزال في منطقة الغراف، ودار الأيتام التابع لجمعية المساعي الخيرية الإسلامية باللاذقية، ومركز إيواء في منطقة النقعة بمدينة جبلة.

وأشار رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء سيرغي غاشكوف في تصريح للصحفيين خلال تواجده في مشفى تشرين الجامعي إلى أنه تم توزيع نحو 8 أطنان من المساعدات الإنسانية الغذائية اليوم وتتضمن الطحين والسكر والمعكرونة والشاي والمعلبات، إضافة إلى نحو 2 طن من المستلزمات الصحية الشخصية مخصصة للكادر التمريضي في المشفى تقديراً لجهودهم في الاستجابة لكارثة الزلزال.

من جهته بين منظم الأعمال بمركز أفانغارد التعليمي والمنهجي أليكبيروف زابيلوفيتش أن دفعة المساعدات في مركز إيواء منطقة الغراف تضمنت تقديم 47 حصة غذائية بمعدل 20 كيلوغراماً من المنتجات وعدد من المواد الصحية والأغذية للأطفال، بالإضافة لإقامة نقطة طبية مكونة في الموقع للكشف على الأطفال وذويهم كما تم توزيع 70 حصة غذائية على المتضررين من الزلزال في مدينة جبلة المقيمين في المساكن مسبقة الصنع التي تم تخصيصها لهم من قبل الحكومة السورية .

رئيس قسم المساعدات الإنسانية في مركز التنسيق بقاعدة حميميم سيرغي راتوشين أشار إلى أن المساعدات المقدمة للأطفال في جمعية المساعي الخيرية الإسلامية باللاذقية تحتوي على مجموعة من الحلويات احتفالاً بقدوم العيد، بالإضافة لتقديم عدد من الحصص الغذائية للعاملين في دار الأيتام.

مدير مشفى تشرين الجامعي الدكتور عفيف عفيف أوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون الدائم بين البلدين وتدعم بشكل خاص القطاع الصحي.

بدوره عبر الدكتور موفق الصوفي عضو المكتب التنفيذي للقطاع الصحي في محافظة اللاذقية عن امتنانه للحكومة والشعب الروسي الصديق على وقوفهم الدائم إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب وتقديم العون للشعب السوري في المحن التي أصابته من كوارث طبيعية.

من جهته مدير دار الأيتام بجمعية المساعي الخيرية الإسلامية باللاذقية وليد أسمر بين أن الأعمال الخيرية متواصلة لتقديم الرعاية التعليمية والاجتماعية والصحية لأطفال الدار بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي ومركز التنسيق الروسي في جميع المناسبات الاجتماعية والدينية والأعياد الوطنية.

ديمة حشمة وبلال أحمد

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