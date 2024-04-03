(ترانيم 20)… حفل موسيقي لفرقة مدانا أمل في ثقافي حمص

حمص-سانا

قدم أطفال فرقة مدانا أمل اليوم أجمل الألحان والأغاني الطربية أمام جمهور كبير خلال حفلتهم الرابعة التي أقيمت على خشبة مسرح قاعة الأديب سامي الدروبي بحمص ضمن سلسلة “ترانيم20” التي ينظمها مشروع مدى الثقافي بشكل دوري في حمص.

وتنقل الأطفال بأصواتهم الشجية بين مختلف الأغاني الطربية والتراثية ببراعة وقدرة على امتلاك ناصية الأداء وجذب الجمهور.

وقال المشرف الفني والموسيقي لفرقة مدانا أمل عازف الكمان الفنان فادي تمور في تصريح لـ سانا: إن مدانا أمل هم الجيل الواعد من موسيقيين ومغنين موهوبين يتم تدريبهم بشكل دوري لتقديم أفضل أداء خلال حفلاتهم التي يتم التحضير لها وتأمين كل مقومات نجاحها واستقطاب الجمهور والمهتمين.

وأشار مدير مشروع مدى الثقافي بحمص رامز الحسين إلى أنه تم اليوم إطلاق أغنية خاصة لمدى عنوانها مدانا محبة، وشارك فيها مختلف أعضاء الفريق، وشاركه بتأليفها الشاعر غسان دلول.

ولفت الأطفال حلا ونوس وساري صليبي وعدي الصالح وقمر الشام شحود ويوسف إبراهيم من أعضاء الفرقة إلى أن مدى تتيح لهم الفرصة للتعبير عن موهبتهم في الغناء وتنشر الفرح من خلال التواصل والتفاعل مع الجمهور دائماً.

رافق الفعالية فقرة رسم مباشر للفنانين التشكيليين فريد وسوف وعلا الحسن.

واختتمت الحفلة بتكريم عازف الكمان الفنان فادي تمور تقديراً لجهوده في الارتقاء بالأداء الفني للأطفال والنهوض بالفرقة.

لارا أحمد

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