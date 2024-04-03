احتفالاً بيوم الطالب العربي السوري.. مسابقات وألعاب متنوعة في جامعة تشرين

اللاذقية-سانا

ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 74 ليوم الطالب العربي السوري أقام فرع جامعة تشرين للاتحاد الوطني لطلبة سورية اليوم فعالية “تيلي ماتش” أمام مبنى الاتحاد في جامعة تشرين شارك بها طلاب من مختلف كليات ومعاهد جامعة تشرين في ثماني ألعاب مختلفة تعتمد على القوة والسرعة والدقة والتركيز وسرعة البديهة.

وأوضح عضو قيادة فرع جامعة تشرين للاتحاد الوطني لطلبة سورية عمار سلهب لمراسل سانا أن الفعالية تضمنت مجموعة ألعاب كلعبة شد الحبل و”إكس أو” وحمل البالون بإصبعين ونقل الماء وحمل كرات البينغ بونغ بملعقة بالفم وغيرها من الألعاب.

وبينت الدكتورة سحر البب عضو هيئة تدريسية في كلية التربية الرياضية أن هدف الفعالية نشر المرح والترفيه في نفوس الطلاب والتشاركية بين الكليات وخلق جو التنافس بينهم، من خلال إظهار مهاراتهم في ألعاب القوى والسرعة والتركيز.

ولفتت المشرفة في كلية التربية الرياضية المدرّسة ندى سلمان إلى أن المشاركة كانت كبيرة من معظم الكليات وبعضها عفوي من الطلاب المتواجدين في المكان، مشيرة إلى أن الفعالية وفرت أجواء اجتماعية بين الطلاب، إضافة إلى تفريغ طاقاتهم عبر الألعاب الرياضية.

وفي لقاء مع الطلاب المشاركين عبر الطالب كرم القصير عن إعجابه بهذه الفعالية وأجواء التنافس، فيما وجّه الطالب مجد اليوسف الشكر للجنة المنظمة التي جمعت الطلاب وخلقت جواً من الترفيه في هذه الظروف آملاً توسيع نطاق المشاركة وتجديد الألعاب وتنويعها أكثر ومنح فرص المشاركة لأعداد أكبر من الطلاب.

علاء ابراهيم

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