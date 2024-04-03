روسيا: أول دواء لعلاج داء التهاب مفاصل نادر

موسكو-سانا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم أن بلاده على وشك تسجيل أول دواء في العالم لعلاج “التهاب الفقار اللاصق” النادر.

وقال ميشوستين في استعراضه تقرير نتائج عمل الحكومة لعام 2023 أمام مجلس الدوما الروسي: “بفضل تطور العلوم الطبية بات من الممكن لأول مرة في الممارسة الطبية السريرية البدء بإدخال منتجات الخلايا الطبية الحيوية المبتكرة في هندسة الأنسجة”.

وأضاف: إن أكثر من ستة ملايين شخص بحاجة لهذا العلاج، ونعمل على استكمال الأبحاث لتسجيل أول دواء في العالم لالتهاب الفقار اللاصق الذي لم يكن قابلاً للشفاء سابقاً.

وأشار إلى أن العلماء من جميع أنحاء العالم يكافحون من أجل كيفية وقف تطوره، وقد تمكن المبتكرون الروس من إنشاء دواء يمكن أن يساعد عشرات الآلاف من الناس.

والتهاب الفقار اللاصق هو نوع نادر من التهاب المفاصل الذي يسبب الألم والتصلب في العمود الفقري، ويمكن أن يكون في كثير من الأحيان حالة تستمر مدى الحياة، وعادة ما يبدأ في أسفل الظهر ويمكن أن ينتشر في الرقبة أو المفاصل الأخرى.

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