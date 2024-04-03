السورية للتجارة تؤمن مادة اللحوم المجمدة في مدينة صلخد بالسويداء بأسعار مخفضة

السويداء-سانا

سير فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء اليوم سيارة محملة باللحوم المجمدة إلى مدينة صلخد لبيعها للمستهلكين بأسعار مخفضة عن السوق، وفق مدير فرع المؤسسة حسن أبو عمار.

وبين أبو عمار في تصريح لمراسل سانا أن السيارة تحوي مادة الفروج الكامل بسعر 48 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، ولحم العجل المسوف بسعر 80 ألف ليرة للكيلو الواحد، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة توسيع نطاق التدخل الإيجابي في طرح مادة اللحوم بصلخد، كونه اقتصر طرحها خلال الفترة الماضية على صالة المدينة للخضار والفواكه.

عمر الطويل

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