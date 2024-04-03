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بيسكوف: أنشطة نظام كييف تتطلب مضاعفة الإجراءات لضمان الأمن

2024-04-03

موسكو-سانا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أنشطة نظام كييف تتطلب من جميع الأجهزة الروسية مضاعفة الإجراءات لضمان الأمن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله تعليقاً على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على تتارستان: “بشكل عام يتطلب الوضع من جميع الأجهزة الروسية ذات الصلة زيادة التعبئة والاستعداد واعتماد تدابير إضافية لضمان الأمن، وهو ما يتم القيام به”.

وكانت السلطات في جمهورية تتارستان الروسية أعلنت أمس أن مسيرات أوكرانية هاجمت مباني للسكن العمالي في منشأة يلابوغا الصناعية محدثة أضراراً فيها.

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