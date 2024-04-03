إصابة 14 شخصاً بهجوم مسيرات على سكن عمالي في تتارستان الروسية

موسكو-سانا

أصيب 14 شخصاً جراء هجوم بالطائرات المسيرة على سكن عمالي في مدينة يلابوغا الصناعية بجمهورية تتارستان الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مكتب رئيس الجمهورية قوله: “أصيب 14 شخصاً بجروح، بينهم 9 من مواطني روسيا وقرغيزستان وسريلانكا وزيمبابوي ورواندا والكونغو وكينيا ونيجيريا وجنوب السودان”، مشيراً إلى أن “ستة مصابين لا يزالون في المستشفى حتى الآن”.

وكانت السلطات فى جمهورية تتارستان الروسية أعلنت أمس أن مسيرات أوكرانية هاجمت مباني للسكن العمالي فى منشأة يلابوغا الصناعية محدثة أضراراً فيها.

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