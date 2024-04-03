الخارجية الروسية: مرتزقة سويديون يشاركون في القتال إلى جانب نازيي كييف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على علم بمشاركة مرتزقة سويديين في القتال إلى جانب قوات نظام كييف والنازيين في أوكرانيا.

ونقل موقع RT عن مصدر في الوزارة قوله: “إن محاولات الخارجية السويدية إضفاء الشرعية الخرقاء على المرتزقة، وبالتالي تحريض المزيد من المواطنين السويديين على السفر إلى منطقة ساخنة تشير إلى عدم مبالاة السويد بمصير مواطنيها”.

وأضاف المصدر: “إنه بالرغم من غياب الإشارة إلى الفيلق الأجنبي حالياً على موقع السفارة الأوكرانية لدى السويد، فإن تجنيد السويديين من قبل البعثة الدبلوماسية الأوكرانية يتم بلا شك عبر قنوات أخرى”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية السويدية توماس فانيسك: “إنه لا يمكن منع السفارة الأوكرانية لدى استوكهولم من تجنيد السويديين، حيث لا يتناقض ذلك مع القانون الدولي”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency