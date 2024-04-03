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الميزانية العامة في التشيك تسجل عجزاً بمقدار 4.48 مليارات دولار

2024-04-03

براغ-سانا

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة العجز في ميزانية الدولة التشيكية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 105 مليارات كورون أي نحو 4.48 مليارات دولار، ما يمثل ارتفاعاً بمقدار 2.5 مليار كورون مقارنة بشهر شباط الماضي.

ووفق معطيات وزارة المالية التشيكية فإن دخل الميزانية خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 449 مليار كورون، فيما بلغت النفقات 554 مليار كورون، موضحة أن قيمة العجز في شهر آذار الماضي كانت 166.2 مليار كورون، وهو ثالث أعمق عجز يسجل في مثل هذا الشهر منذ نشوء تشيكيا كدولة مستقلة في عام 1993.

يذكر أن ميزانية الدولة التشيكية هذا العام تفترض أن الدخل سيكون 1.94 بليون كورون، في حين ستكون النفقات 2.19 بليون، ما يعني أن العجز المنتظر مع نهاية العام الحالي سيكون 252 مليار كورون، في حين سجلت العام الماضي قيمة العجز 288.5 مليار كورون.

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